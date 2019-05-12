كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة: البنتاجون يعزز دفاعاته فى الخليج استعدادا لمواجهة إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحيفة وول ستريت جورنال، الأمريكية، إن الولايات المتحدة تواصل تعزيز دفاعاتها فى منطقة الخليج، استعدادا لأى مواجهة مع إيران مع تصاعد التوتر بينهما فى الأيام القليلة الماضية.

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وأفادت الصحيفة، بحسب موقعها الإلكترونى، السبت، أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، تخطط لنشر صواريخ باتريوت فى منطقة الخليج العربى، كما سوف تعزز وجودها البحرى ردا على التهديدات المتزايدة من إيران، بحسب ما أعلنه البنتاجون قبل ساعات.

وأشارت إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية لم تقل متى وأين سيتم نشر البطاريات المضادة للصواريخ، لأسباب أمنية تتعلق بعملية التشغيل. وسيحل النظام بديلا واحد من أربعة بطاريات مضادة للصواريخ كان تم نشرها فى المنطقة، لكن أزيل العام الماضى.