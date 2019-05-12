كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال الأحمر الإماراتي يواصل توزيع وجبات الإفطار والسحور بالساحل الغربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل فرق الهلال الأحمر الإماراتي لليوم الخامس على التوالي توزيع وجبات الإفطار والسحور على سكان وأهالي مديرية الدريهمي وقرى الساحل الغربي ضمن مشروع إفطار صائم .

وبلغ عدد الوجبات اليومية الجاهزة التي يقدمها الهلال الأحمر الإماراتي خلال اليوم الواحد 3200 وجبة إفطار ووجبة سحور لسكان مديرية الدريهمي وقرى الساحل الغربي .

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حيث يتم توزيع وجبات الإفطار والسحور الجاهزة على السكان والأهالي والأسر الفقيرة والنازحين للتخفيف من معاناتهم جراء الحرب التي فرضتها عليهم مليشيات الحوثي .

وعبر عدد من المواطنين المستفيدين من وجبات الإفطار اليومية عن امتنانهم وشكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة على ما تقدمه من مساعدات للمواطنين والأهالي والأسر الفقيرة في محافظة الحديدة ومختلف مناطق وقرى الساحل الغربي .