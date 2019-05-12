«بي بي سي» تفصل إذاعيا شبّه المولود الملكي بالقرد

اتخذت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) قرار فصل فوري في حق أحد مذيعيها، بعدما نشر صورة على «تويتر» لقرد يرتدي ملابس، وعليها تعليق: «الطفل الملكي يغادر المستشفى»، في إشارة إلى مولود الأمير هاري وميغان ماركل. وأوردت الهيئة خبر إنهاء الخدمة، كما كتب المذيع، داني بيكر، الذي يعمل في إذاعة «بي بي سي 5» على «تويتر»: «فصلت للتو من العمل»، وذلك فور نشره صورة قديمة لرجل وامرأة وبينهما قرد يمسك بيد كل منهما، مع تعليقه الذي اعتبر مهينا.

وكانت ميغان، زوجة الأمير هاري، وضعت مولودها في الساعات الأولى من الاثنين، وهو ذكر أطلق عليه الزوجان اسم «آرتشي»، وأصبح الطفل الملكي أول طفل مختلط عرقيا، ويتمتع بمكانة بارزة في تاريخ الملكية البريطانية الحديث. وكان الأمير هاري وزوجته ميغان قالا، على حسابهما على «أنستغرام»، إنهما أطلقا على مولودهما الجديد اسم آرتشي هاريسون ماونتباتن-وندسور. وقال الزوجان: «قدمنا لجلالة الملكة حفيدها الثامن. اليوم في قلعة وندسور. كان دوق إدنبرة وأم الدوقة حاضرين في هذه المناسبة الخاصة». جاء ذلك بعد ساعات من ظهور الأمير هاري صحبة ميغان أمام مجموعة من الصحافيين، الأربعاء، ليقدما مولودهما للعالم، ووصفا وصول الرضيع بأنه «سحر».