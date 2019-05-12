في ذكرى النكبة: جولات باص حيفا بيروت | حيفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

التاريخ: 15/ 05/ 2019

الزمان: 10:00

المكان: مدينة حيفا

في الذكرى الحادية والسبعين للنكبة، تدعوكم جمعيّة الثّقافة العربيّة للمشاركة في فعالية "باص حيفا بيروت"، والتي تشمل خمس جولات في أحياء مدينة حيفا. نعود إلى حيفا الفلسطينيّة ومعالمها العربيّة وقصصها الاجتماعيّة والثقافيّة. ينطلق باص حيفا بيروت من محطات مختلفة في المدينة يوم الأربعاء 15 أيار (مايو) 2019.

برنامج المحطات

الجولة الأولى

الساعة 10:00

الانطلاق من جامعة حيفا

جولة في معالم حيفا العربية مع الكاتب إياد برغوثي بعنوان "قصص من الحياة الاجتماعيّة في حيفا قبل النكبة".

الجولة الثانية الساعة 12:30

الانطلاق من معهد التخنيون

جولة في حي الألمانية وحي عباس مع الكاتبة روضة غنايم بعنوان "كيف تشكلت أحياء حيفا العربية؟".

الجولة الثالثة الساعة 15:00

الانطلاق من مقهى الراي

جولة في شارع البرج ووادي الصليب مع الناشطة منى عمري بعنوان "مطحنة قهوة: قصة عائلة كنفاني في وادي الصليب".

Advertisements

الجولة الرابعة

الساعة 17:00

الانطلاق من مقهى إليكا

جولة في ساحة الحناطير، جامع الجريني وكنيسة السيدة، مع المرشد بلال درباس بعنوان "مسار حيفاوي بمنظور الاستيطان الاستعماري".

الجولة الخامسة

الساعة 18:30

الانلطاق من نُزل الياخور

جولة في شارع يافا ووادي الصليبمع المستشار عروة سويطات بعنوان "سياسات التخطيط في المركز التاريخي الحيفاوي".

نختتم جولاتنا في ندوة "ما بعد النكبة: أسئلة المستقبل ومخيال الحريّة"، في جمعيّة الثّقافة العربيّة - حيفا (شارع المخلص/يود لامد بيرتس 14) الساعة الثامنة والنصف مساءً.

*تنطلق الحافلة في الوقت المحدد دون تأخير.

*الأماكن محدودة في كل جولة (20 راكبا/ة)، يرجى الحجز مسبقًا للحصول على تذكرة مجانيّة. للتسجيل: 058455886

البرنامج بالاشتراك مع:

حركة شباب حيفا، ال التعريف، مقهى الراي، مقهى إليكا، نُزل الياخور و"بالعكس" - سياحة بديلة.

لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.