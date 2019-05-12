ثُلاثية إيليا سليمان: سجلّ اختفاء 1996 | رام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب -
التاريخ: 15/ 05/ 2019
الزمان: 21:15
المكان: مركز خليل السكاكيني الثقافي، رام الله
يدعوكم مركز خليل السكاكيني الثقافي لحضور عرض الفيلم الأول من ثلاثية أفلام إيليا سليمان، "سجل اختفاء".
بمناسبة إطلاق فيلم إيليا سليمان الجديد "يجب أن تكون الجنة" قريبًا في مهرجان كان السينمائي سيقوم المركز بعرض ثلاثية أفلامه: سجل اختفاء، يد إلهية، الزمن الباقي، خلال الأسابيع القادمة.
سِجلّ اختفاء من تأليف وإخراج سليمان، وتمثيله. يعرض الفيلم سيرة اختفاء الفلسطيني في "إسرائيل"، من خلال قصة مخرج فلسطيني، يعود إلى بلده المحتلة، بعد توقيع اتفاق السلام مع منظمة التحرير. يركز العمل الذي يبدو سيرة شخصية للمخرج والمؤلف، على رصد التغيرات التي يواجهها البطل في قسمي الفيلم، فتدور أحداث القسم الأول في الناصرة، بينما ينتقل القسم الثاني إلى القدس. يشير الفيلم إلى مظاهر اختفاء الفلسطيني في دولة ليست له.
وبتقنية تكررت كثيرًا في أفلامه اللاحقة، يغلب الصمت فيها على الحوار، يظهر سليمان مشاهد مصورة مكثفة ومحملة بدلالات رمزية عالية، تتحمل كثيرًا من التأويل.
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