صحيفة: مندلبليت يعتزم تأجيل جلسة الاستماع لنتنياهو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تضاربت الأنباء، اليوم، الأحد، حول موافقة المستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة، أفيحاي مندلبليت، على طلب محامي رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، تأجيل جلسة الاستماع له في الملفات 1000 و2000 و3000، المشتبه فيها بتلقي رشىً.

فبينما ذكرت القناة 13 في التلفزيون الإسرائيليّ، أمس، السبت، أن مندلبليت لن يوافق على طلب محامي نتنياهو، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، في عددها الصادر اليوم، الأحد، أن مندلبليت سيوافق على تأجيل الاستماع بأسابيع، إن خضع طاقم نتنياهو لشروطه.

وتشير تقديرات إسرائيليّة إلى أن قرار مندلبليت تأجيل جلسة الاستماع إلى موعد لاحق، يعني منح نتنياهو وقتًا لسنّ قانون يمنحه حصانةً من وجه التحقيقات.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قضائي كبير تقديره أن مندلبليت اشترط إثبات طاقم الدّفاع عن نتنياهو أنه يقوم بجمع مواد التحقيقات وأن يحددوا موعد جلسة الاستماع.

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وأضاف المصدر القضائي "لا أحد يشكّ في أن نتنياهو معنيّ بربح الوقت من أجل سن قانون الحصانة الذي سيحميه، فور تشكيله ائتلافه الحكومي"، على أن يكون آخر موعد لعقد الاجتماع هو شهر أيلول/ سبتمبر.

وادّعى محامو نتنياهو في رسالة وجّهوها لمندلبليت أن سبب طلب التأجيل هو مواد التحقيقات الكبيرة في الملفات الثلاثة التي يجري التحقيق معه فيها.

ويجري التحقيق مع نتنياهو في ثلاثة ملفات، هي: الملف 1000، المشتبه نتنياهو فيه بتلاقي هدايا بمئات آلاف الدولارات من رجل الأعمال أرنون ميلتشين، مقابل توسّط نتنياهو لمنح ميلتشين تأشيرة للإقامة في الولايات المتحدة؛ الملف 2000، المشتبه فيه نتنياهو بمحاولته سنّ قانون لتقليص أعداد صحيفة "يسرائيل هيوم" مقابل تغطية داعمة له في صحيفة "يديعوت أحرونوت"؛ الملف 4000، المشتبه فيه نتنياهو بإرساء مناقصات على رجل الأعمال شاؤول ألوفيتش، مقابل تغطية داعمة لنتنياهو في موقع "واللا".