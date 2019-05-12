لبنان: فصائل مخيم المية ومية توافق على إنهاء المظاهر العسكرية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت قيادة الجيش اللبناني، أمس السبت، إنها بدأت بتنفيذ الخطوات الأولى لإنهاء المظاهر العسكرية في مخيم اللاجئين الفلسطينيين المية ومية، جنوبي لبنان، بعد أن توصلت لاتفاق مع فصائل المخيم.
وأوضحت القيادة، في بيان، أن أولى المظاهر العسكرية التي تمت إزالتها، هي الحواجز، إضافة إلى تفكيك المربعات الأمنية التابعة لمختلف الفصائل.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية أن الاتفاق يقضي أيضا بمنع حمل السلاح أو ارتداء الزي العسكري تحت طائلة الملاحقة والتوقيف من قبل الجيش اللبناني.
يشار أن الجانبين أجريا مفاوضات خلال الأيام الماضية بهذا الشأن، حسب وسائل إعلام محلية، وتوصلا إلى اتفاق، يُتوقع أن يمهد تنفيذه لتفاهمات مماثلة تشمل مخيمات أخرى، سيما شاتيلا في بيروت والبصّ في صور (جنوب).
يُذكر أن المية ومية شهد اشتباكات بين حركتي فتح وأنصار الله، في تشرين الأول/ أكتوبر 2018، أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 30 آخرين، فضلا عن أضرار مادية كبيرة وتوتر أمني في المخيم ومحيطه.
وكشفت وسائل إعلام محلية أن حركة فتح أزالت حاجزا لها عند المدخل الجنوبي الغربي للمخيم، فضلا عن تحصينات حول مقراتها.
وأفاد شهود عيان، أن حركتي حماس وأنصار الله باشرتا تنفيذ الاتفاق عبر إزالة المظاهر المسلحة من أمام المقرات، والتعميم على العناصر بعدم استخدام السلاح أو التجول بالزي العسكري.
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