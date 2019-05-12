لبنان: وفاة الكاردينال صفير.. أبرز وجوه "ثورة الأرز"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي، فجر اليوم، الأحد، البطريرك الماروني السابق، نصر الله بطرس صفير، عن عمر 99 عامًا، الذي اكتسب، خلال توليه منصبه، دورًا سياسيًا مركزيًا منذ تسعينيّات القرن الماضي، وعرف بمعارضته الوجود السوري في لبنان وبانحيازه لفريق "14 آذار" اللبناني، وشارك أكثر من مرّة في تظاهرات ما يطلق عليها "ثورة الأرز" في لبنان عام 2005.

ونعى البطريرك الحالي، بشارة الراعي، " بالألم والحزن الشديدين" وفاة صفير، في الثالثة من فجر الأحد.

ووصف الراعي سلفه بأنه "أيقونة الكرسي البطريركي وعميد الكنيسة المارونية وعماد الوطن" معتبرًا أن "الكنيسة المارونية في يتم ولبنان في حزن".

وكان صفير يرقد منذ أيام في العناية الطبية الفائقة في أحد مستشفيات بيروت بعد تدهور حالته الصحية.

وأوعز الراعي بـ"قرع الأجراس حزنًا" في جميع الكنائس، عند الساعة العاشرة وتخصيص صلوات يوم الأحد لراحة نفسه.

وانتخب صفير في نيسان/ أبريل 1986، البطريرك السادس والسبعين للموارنة، الطائفة المسيحية الأكبر في لبنان، ثم قدّم استقالته في العام 2011 ليخلفه الكاردينال الحالي، بشارة بطرس الراعي.

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ولعب صفير دورًا بارزًا في تاريخ لبنان الحديث، لا سيما من خلال معارضته الشديدة للوجود السوري في لبنان، وعارض بشدّة الله اللبناني واحتفاظه بسلاحه.

ومنح صفير الغطاء المسيحي لإبرام اتفاق الطائف في السعودية عام 1989، الذي وضع حدًا للحرب الأهلية (1975-1990) في لبنان، ورفض طيلة فترة توليه منصبه زيارة سورية، على رغم وجود أبرشية مارونية تابعة لسلطته الكنسيّة فيها، حتى أنه لم يرافق البابا يوحنا بولس الثاني خلال زيارته لها عام 2001.

وبعد خروج الجيش السوري من لبنان في العام 2005، إثر اغتيال رئيس الحكومة الأسبق، رفيق الحريري، هاجم صفير حزب الله بشدّة، واعتبر أنّه يشكل "حال شاذة" في لبنان.

ولد صفير في ريفون في منطقة كسروان (وسط) في 15 أيار/ مايو 1920، ودرس اللاهوت في المدرسة الإكليريكية البطريركية المارونية، ثم تابع دروسه اللاهوتية والفلسفية في جامعة القديس يوسف في بيروت.

سيم كاهنًا في أيّار/ مايو 1950، ومنحه البابا يوحنا بولس الثاني رتبة الكاردينالية في 1994 تقديرًا لخدمته الرعوية ودوره الوطني.

ويُعرف عن صفير تواضعه وتقشّفه في نمط حياته وشغفه برياضة المشي في الطبيعة، وكان ضليعًا باللغتين العربية والفرنسية كما كان يتكلّم الإنكليزية.