إعادة فتح معابر غزة تمهيدا لبدء تطبيق تفاهمات "التهدئة"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فتحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، الأحد، المعابر مع قطاع غزة المحاصر، وذلك بعد إغلاق دام أسبوعا، فيما سيتم صباح غدٍ، الإثنين، البدء بتطبيق تفاهمات "التهدئة" بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل التي تم التوصيل إليها برعاية مصرية.

ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن فتح المعابر مع قطاع، يأتي بقرار من رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، ويقضي بفتح معبر بيت حانون "إيرز" للأفراد ومعبر كرم أبو سالم للشاحنات والبضائع، وذلك وفقا للآلية ومواعيد العمل المتعارف عليها سابقا، بحسب ما أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان".

وتشمل تفاهمات "التهدئة" السماح بإدخال المساعدات المالية القطرية لغزة والتي تقدر بحوالي 30 مليون دولار، كما سيسمح بإدخال شاحنات الوقود لتشغيل محطة الكهرباء بالقطاع، وذلك مقابل وقف إطلاق البالونات الحارقة صوب جنوب البلاد، والتخفيف من فعاليات مسيرة العودة عند السياج الأمني، وبحال تم الالتزام بالمرحلة الأولى من التفاهمات، سيتم الشروع بالمرحلة الثانية، التي تشمل مفاوضات لصفقة تبادل، وإنشاء ممر بين غزة والضفة الغربية وإقامة ميناء بحري في غزة.

وسبق أن أعلن المنسق الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يوم الجمعة الماضي، توسيع مساحة الصيد البحري في شواطئ قطاع غزة، بحيث يسمح للصيادين الغزيين الوصول إلى مسافة 12 ميلا بحريا.

ويتزامن القرار الإسرائيلي مع المسابقة الغنائية الأوروبية "يوروفيجن" المقرر إجراؤها بين 14 و18 أيار/ مايو، في تل أبيب، وتعتبر إسرائيل أن المسابقة التي يشارك فيها 41 مشاركا ممثلا عن الدول الأوروبية بوفود رسمية، الحدث الأكبر والأبرز خلال عام 2019، علما أن توقيت المسابقة يتقاطع مع ذكرى النكبة.

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وفي الجانب الفلسطيني، قال رئيس لجنة إدخال البضائع إلى قطاع غزة، رائد فتوح، إن سلطات الاحتلال أبلغتهم بإعادة فتح معبر كرم أبو سالم اليوم الأحد كالمعتاد.

ويعتبر معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد لسكان القطاع الذين يعيشون أوضاعا اقتصادية صعبة للغاية في ظل استمرار الحصار وشديد الإجراءات على حركة دخول وخروج البضائع.

وقال المتحدث باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، إن وسطاء تفاهمات التهدئة، أكدوا لحركته التزام إسرائيل بتنفيذ التفاهمات.

وأضاف القانوع أن رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، تلقى اتصالا، الخميس الماضي، من مبعوث الأمم المتحدة للسلام بالشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، أكد فيه الأخير على سير التفاهمات التي تمت.

وأشار إلى أن وفد المخابرات المصرية الذي زار غزة، الخميس، أبلغ حماس بسير تفاهمات التهدئة والتزام إسرائيل بتنفيذها.

وذكر أن المنحة المالية التي أعلنتها قطر مؤخرا، خطوة بداية على طريق تنفيذ التفاهمات. وتوقع القانوع، أن تشهد الأيام القليلة القادمة تنفيذ بعض بنود التفاهمات.