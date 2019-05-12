تطبيع رياضي: إيران لن تقاطع لاعبي الجودو الإسرائيليين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أبلغ الاتحاد الجودو العالمي، أمس، السبت، اتحاد الجودو الإسرائيلي أن إيران أبلغتهم أنها "لن تقاطع أيّ فرق رياضيّة من دول أخرى، بما في ذلك إسرائيل"، بحسب ما نقل موقع "واينت".

ورغم أن رسالة الاتحاد الدولي لم تذكر اسم إسرائيل صراحةً، إلا أن الاتحاد الإسرائيلي "احتفى بالقرار". في حين أن رسالة الاتحاد الدولي تضمّنت ملاحظته أن اللاعبين الإيرانيين كانوا يمنعون عن مواجهة اللاعبين الإسرائيليين، عبر اختلاقهم إصابات.

وقد تكون المواجهة بين الفريقين الإسرائيلي والإيراني قريبة، إذ رجّحت وسائل إعلام إسرائيليّة أن يقابل لاعب الجودو الإسرائيلي ساغي موكي (عن وزن حتى 81 كيلوغرامًا)، اللاعب الإيراني البارز سعيد مولاي، الذي يعتبر واحدًا من أفضل اللاعبين في هذا المجال، خلال دورة الألعاب الأولمبيّة في طوكيو، العام المقبل.

وقال رئيس اتحاد الجودو الإسرائيلي، تعليقًا على القرار إنه "يبارك رئيس الاتحاد الدولي على قراره ’الشجاع والصحيح’ بإلزام كل اللاعبين من كل الدّول بمنافستنا"، وأعرب عن أمله أن "تؤدي هذه البشارة إلى أن تحذو فرق رياضيّة أخرى حذو فريق الجودو".

بينما قالت وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيليّة، ميري ريغيف، إن القرار "نتيجة سعي عنيد ضد نزع الشرعيّة والتحريض ضد اللاعبين الإسرائيليين"، وأضافت أن قرار الاتحاد الإيراني "تاريخيّ، ويطبّق دعوات فصل الرياضة عن السياسة".