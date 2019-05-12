انت الان تتابع تفاصيل خبر مقتل مدنيين بغارة للتحالف السعودي الإماراتي جنوبي اليمن والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 12 مايو 2019 09:50 صباحاً - قتل ثلاثة مدنيين بينهم امرأة وأصيب 13 آخرون، أمس السبت، من جراء غارة شنتها طائرة تابعة للتحالف السعودي الإماراتي، استهدفت منزلاً في محافظة الضالع، جنوبي اليمن.

ونقلت قناة "الجزيرة"، عن مصادر محلية قولها، إن طائرات التحالف استهدفت منزل مواطن يدعى علي طه، في قرية "شليل" بمديرية قعطبة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم رب الأسرة وشقيقته، بالإضافة إلى إصابة بقية أفراد الأسرة.

وجاءت هذه الغارة بالتزامن مع معارك عنيفة تشهدها مديرية قعطبة بالضالع، بين الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية، وسط نزوح العديد من الأسر.

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وتأتي هذه المعارك بعد تقدم الحوثيين إلى قعطبة، بعد سيطرتهم على مناطق مديرية الحُشا بالمحافظة ذاتها، وسط نزوح جماعي للسكان بسبب المواجهات والقصف العشوائي.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حرباً بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة مليشيات الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.

ومنذ مارس 2015 يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلَّفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ بالعالم، وفقاً لوصف سابق للأمم المتحدة.