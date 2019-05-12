انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد منحة الـ480 مليون دولار.. هذا ما ناقشه أمير قطر وهنيّة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 12 مايو 2019 09:50 صباحاً - قالت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، إن دولة قطر تبذل جهوداً كبيرة لرفع الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان للحركة، السبت؛ تعقيباً على اتصال هاتفي بين رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأوضح البيان أن أمير قطر أكد بذل بلاده جهوداً كبيرة لرفع المعاناة عن قطاع غزة، ورفع الحصار عنه، وتحقيق الوحدة الفلسطينية.

وأكد الشيخ تميم، أيضاً، دعم الدوحة لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته.

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بدوره، شكر هنية أمير قطر على تخصيصه 480 مليون دولار لدعم الضفة الغربية والقطاع، مؤكداً أن المنحة من شأنها تكريس الوحدة.

وأضاف: إن الخطوة "تعبّر عن حقيقة الانتماء العروبي الأصيل لقطر؛ إذ تأتي امتداداً للمواقف الثابتة تجاه الشعب الفلسطيني على المستوى المادي والسياسي في المجالات المختلفة".

والثلاثاء الماضي، قرر الشيخ تميم تخصيص 480 مليون دولار لدعم الشعب الفلسطيني في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضح بيان للخارجية القطرية أن 300 مليون دولار سيتم تخصيصها على شكل مِنح وقروض، لدعم موازنة قطاعي الصحة والتعليم لدى السلطة الفلسطينية، إضافة إلى 180 مليون دولار لتقديم الدعم الإغاثي والإنساني العاجل ودعم برامج الأمم المتحدة.