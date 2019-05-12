شكرا لقرائتكم خبر عن الراشد: إيران تقف على حافة الهاوية هذه المرة والان مع التفاصيل
قال عبد الرحمن الراشد في صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية: "يبدو أن خيارات إيران صعبة، وهي التي تقف مجبرة هذه المرة على حافة الهاوية.
وأضاف، في مقال له: إما أن تعاند وتستمر في الرفض، على أمل أن تغير واشنطن موقفها أو تتغير إدارة ترامب، لكن هذا يتطلب منها الانتظار عاماً ونصف العام، وبسببه ستواجه خطر انهيار نظامها من الداخل، أو أن تفاوض وتتنازل وهو ما تعلن أنه ضد مبادئها وكبريائها، وضد مشروعها النووي العسكري التوسعي، أو أن تفتعل معركة عسكرية تعتقد أنها ستكسب فيها وتجبر المعسكر الأمريكي على التنازل لها".
وبدأت أمريكا بحشد قواتها إلى المنطقة بعد فرض عقوبات جديدة على إيران الأسبوع الماضي.
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