شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: قطر لا تهتم بسمعتها وخسارتها لأي قضية أمام المحاكم الدولية والان مع التفاصيل

قالت صحيفة إماراتية، "ثلاثة أيام من سوق قطر لأكاذيب وادعاءات في القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية، سبقها تزوير وزيف وحجج واهية قدمتها الدوحة أمام المحكمة ذاتها في قضيتها مع البحرين، ما يعني أن نشر الأكاذيب وتلفيق التهم هما سياسة قطرية بغض النظر عن النتائج".

وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الأحد "قطر لا تهتم بسمعتها وخسارتها لأي قضية أمام المحاكم الدولية، بقدر ما هي مهتمة باستمرار التهويش للتغطية على دعمها للحركات المتطرفة والإرهابية في أكثر من موقع، لكنها مهما حاولت لن تستطيع إبعاد الأنظار عن الضحايا الذين يقضون يومياً جراء مدها للميليشيات الإرهابية بالأموال والسلاح، حتى تعم الفوضى".

ومضت:"المتتبع لمسار القضية أمام محكمة العدل الدولية بين الإمارات والدوحة، يجد أن الأخيرة لم تقدم للهيئة أي حجة مقنعة حيال اعتراضها على الإجراءات القانونية والإنسانية التي اتخذتها الدولة لحماية حقوقها، وهي حقوق تتوافق مع التشريعات الدولية والمعايير الإنسانية".

واختتمت:"الدوحة تعمل على تأجيج النزاع، فقد أساءت استخدام القوانين الدولية، وقدمت وثائق وأدلة مزورة، ونشرت أكاذيب لا حد لها عبر أذرعها الإعلامية المناهضة للأمة وعرقلت مواطنيها عن زيارة الإمارات، وبعد كل هذا لم تتمكن من تبرير أكاذيبها وتصرفاتها بحق الدولة، وإذا استمرت هذه الأكاذيب فإنها ستفاقم النزاع أكثر، وفي النهاية سيكون الخاسر هو الكاذب".