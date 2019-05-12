شكرا لقرائتكم خبر عن "خليفة الإنسانية" توزّع 40 ألف سلة غذائية في القرى المصرية والان مع التفاصيل

بدأت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وبمناسبة شهر رمضان، توزيع 40 ألف سلة مواد غذائية على الفئات المحتاجة في القرى المصرية.

وتستهدف البادرة، التي تُنفَّذ بإشراف سفارة دولة الإمارات في القاهرة، تخفيف الأعباء المادية على المعوزين وإدخال الفرحة في قلوبهم، خلال الشهر المبارك.

وأكدت المؤسسة أن سلال رمضان يتم توزيعها بواقع 1400 في مناطق حلايب والشلاتين، و2800 سلة شمال وجنوب سيناء، مع 34600 أخرى في قرى محافظات أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والوادي الجديد، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، والبحيرة، فضلاً عن كفر الشيخ، والدقهلية، والغربية، والشرقية، والمنوفية، ومرسي مطروح، بينما تذهب 1200 سلة إلى مناطق الواحات.

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وأضافت المؤسسة أنها نجحت مؤخراً في تقديم خدمات خيرية مميّزة وممتدة التأثير في واقع معيشة فئات غير القادرين في كثير من القرى المصرية.

وشمل ذلك مشاريع تنموية صغيرة بعدة أنشطة، تستهدف إعانة الأسر المعوزة في تأمين مصدر دخل ثابت، بما يتوافق مع بيئتها الاجتماعية.

وتطرقت أيضاً إلى إعادة إعمار عشرات المنازل المتهالكة، سواء بإعادة تشييد المنزل كاملاً أو جزئياً، وتوصيل الكهرباء والمياه النقية، فضلاً عن دعم احتياجات القرى الأكثر فقراً بالخدمات العامة.

يُذكر أن مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية نظّمت عدداً من معارض الملابس الجاهزة، يتم فيها توزيع الثياب مجاناً على الأطفال الأيتام، وكذلك منْح آلاف البطانيات للأسر المحتاجة، كما سيّرت المؤسسة قوافل صحية إلى القرى النائية.