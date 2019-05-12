شكرا لقرائتكم خبر عن تجمع المهنيين السودانيين يهدد المجلس العسكري بمزيد من التصعيد والان مع التفاصيل

هدد تجمع المهنيين السودانيين، التجمع النقابي غير الرسمي، المجلس العسكري الانتقالي وأعلن نيته إمهاله فترة زمنية محددة لتنفيذ مطالبه بنقل السلطة للمدنيين وفقاً لإعلان الحرية والتغيير، مشدداً على استمرار المقاومة السلمية حتى إعادة السلطة للشعب.

وقال التجمع في بيان مساء أمس السبت: "لا خيار، إما حكومة مدنية أو ثورة أبدية"، وشدد على أنهم لن يستبدلوا حكماً عسكرياً ديكتاتورياً شمولياً بآخر يحافظ على نفس الجوهر مع استبدال الواجهات "في إشارة للمجلس العسكري.

وشدد البيان على استقلال السلطة القضائية وتطهيرها من عناصر نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير وبقاياه وحلفائه، لضمان حيادية السلطة القضائية وتأكيد إنجاز العدالة الانتقالية، والقصاص للقتلى والمتضررين من ممارسات النظام في الأعوام الـ 30 الماضية.