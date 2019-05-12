شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تجري المرحلة قبل الأخيرة من الانتخابات العامة والان مع التفاصيل

اصطف الناخبون في نيودلهي ومناطق أخرى في شمال الهند في الصباح الباكر اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم في المرحلة قبل الأخيرة من الانتخابات العامة التي تجرى على 7 مراحل مع بحث المعارضة عن موقف موحد لمنع رئيس الوزراء ناريندرا مودي من الفوز بولاية ثانية.

ويحق لأكثر من 100 مليون شخص في 7 ولايات التصويت في المرحلة السادسة من العملية الانتخابية التي تجرى على مدى 39 يوماً، والتي بدأها مودي في 11 أبريل(نيسان) الماضي باعتباره الأوفر حظاً في الفوز بعد تصاعد التوتر مع باكستان.

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غير أن أحزاب المعارضة تشجعت في الآونة الأخيرة بسبب ما تعتبرها مؤشرات على فقد حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي بزعامة مودي شعبيته، وبدأت مفاوضات حول تحالف بعد الانتخابات حتى قبل انتهاء الانتخابات في 19 مايو(أيار) الجاري، وستفرز الأصوات في 23 مايو(أيار) الجاري.

وقال بعض الناخبين في دلهي إنهم يدعمون مودي إعجاباً منهم بموقفه الصارم من الأمن، ويقول محللون سياسيون إن "الأحزاب الإقليمية قد تقوم بدور حاسم في تحديد شكل الحكومة المقبلة بعدما تضرر حزب بهاراتيا جاناتا نتيجة قلة الوظائف الجديدة وضعف أسعار المنتجات الزراعية".

وشهدت الأسابيع القليلة الماضية أيضاً تراشقات شخصية بين الزعماء، وشمل ذلك تعليقات من مودي حول أسرة رئيس حزب المؤتمر وسليل عائلة نهرو غاندي السياسية، راهول غاندي، خلال تجمع انتخابي في الآونة الأخيرة، ووصف مودي رئيس الوزراء الراحل راجيف غاندي، والد راهول، بـ"الفاسد رقم واحد"، ويقول حزب بهاراتيا جاناتا إن "مودي كان يرد على وصف راهول له باللص".