شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مقتل 24 مسلحًا من حركة طالبان بغارات جوية في أفغانستان والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:17 صباحًا, 12 مايو 2019 م المناطق - وكالات قُتل 24 مسلحًا على الأقل من حركة طالبان بغارات جوية نفذها الجيش الأفغاني في أقاليم باكتيكا وغزني وهيرات شرق ووسط وشمال أفغانستان.

وذكرت مصادر عسكرية مطلعة أن 20 مسلحًا على الأقل قُتلوا في منطقتي زورمات وبيرمال بإقليم باكتيكا.

وأضافت المصادر أن مسلحين اثنين من طالبان قُتلا بمنطقة “اندار” في إقليم غزني واثنين آخرين قُتلا بمنطقة فارسي في إقليم هيرات.

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