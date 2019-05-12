تركيا تغرم فيسبوك 1.65 مليون ليرة

وأشارت هيئة حماية البيانات الشخصية إلى البيان الذي أصدره فيسبوك في كانون الأول، وأعلن فيه اكتشاف ثغرة في واجهة برمجة التطبيقات (إيه.بي.آي) مما سمح لتطبيقات خارجية بالاطلاع على صور مستخدمي الموقع. وقالت الهيئة إن قرابة 300 ألف مستخدم في البلاد تضرروا من انتهاك خصوصياتهم، مضيفة أن الثغرة البرمجية استمرت طوال 12 يوما في أيلول 2018، وأن عدم تدخل إدارة فيسبوك في الوقت المناسب كشف عن قصور كبير.

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