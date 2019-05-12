انت الان تتابع روحاني: إيران تتعرض لحرب غير مسبوقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني الضغوط السياسية والاقتصادية التي تتعرض لها بلاده بأنها "تمثل حربا سافرة وغير مسبوقة في تاريخ الثورة الإسلامية".
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) اليوم الأحد عنه تأكيده الليلة الماضية على "ضرورة وحدة كافة القوى الثورية في هذه الأجواء ووقوفها جنبا إلى جنب".
وأضاف :"لا يمكن القول إن ظروفنا الراهنة أسوأ أو أفضل من أيام /الحرب المفروضة/ (العراقية الإيرانية)"، مضيفا :"لم نكن نعاني خلال تلك الفترة من مشاكل في البنوك وبيع النفط والتوريد والتصدير، والحظر الوحيد المفروض علينا كان على السلاح".
وقال :"إننا نمر بظروف صعبة في الوقت الراهن، لكنني لا أشعر بخيبة الأمل، وآمل كثيرا بالمستقبل، وأعتقد أننا نستطيع التغلب على هذه الظروف، شريطة أن نتحد ونساند بعضنا البعض".
كانت هذه تفاصيل خبر روحاني: إيران تتعرض لحرب غير مسبوقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.