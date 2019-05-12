روحاني: إيران تتعرض لحرب غير مسبوقة

جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365:

وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني الضغوط السياسية والاقتصادية التي تتعرض لها بلاده بأنها تمثل حربا سافرة وغير

مسبوقة في تاريخ الثورة الإسلامية.

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ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) اليوم الأحد عنه تأكيده الليلة الماضية على ضرورة وحدة كافة القوى الثورية في هذه الأجواء ووقوفها جنبا إلى جنب.

وأضاف :لا يمكن القول إن ظروفنا الراهنة أسوأ أو أفضل من أيام /الحرب المفروضة/ (العراقية الإيرانية)”، مضيفا :لم نكن نعاني خلال تلك الفترة من مشاكل في البنوك وبيع النفط والتوريد والتصدير، والحظر الوحيد المفروض علينا كان على السلاح.

وقال :إننا نمر بظروف صعبة في الوقت الراهن، لكنني لا أشعر بخيبة الأمل، وآمل كثيرا بالمستقبل، وأعتقد أننا نستطيع التغلب على هذه الظروف، شريطة أن نتحد ونساند بعضنا البعض.