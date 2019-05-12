الولايات المتحدة تعلق استيراد الكلاب من مصر

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أصدرت مراكز الوقاية والسيطرة على الأمراض الأمريكية أمس الجمعة قرارا بتعليق استيراد الكلاب من مصر، بسبب مخاوف تتعلق بداء الكلب (السعار).
وبدأ العمل بالقرار بشكل فوري، وجاء فيه أن السلطات البيطرية الأمريكية اتخذت هذا الإجراء على خلفية ظهور ثلاث حالات لكلاب مصابة بالسعار قادمة من مصر منذ العام 2015.
كما ينص القرار على تعليق استيراد الكلاب القادمة من مصر عبر دولة أخرى، إذا كانت الكلاب قد عاشت في تلك الدولة مدة تقل عن ستة أشهر.
واستثنت المراكز من هذا القرار كل من يحصل على موافقة خطية مسبقة منها لاستيراد كلب من مصر، أو استيراده عبر بلد ثالث.
وبحسب الهيئة الأمريكية، تُمنح هذه الموافقات بشكل محدود، ووفقا لتقدير مدير قسم الهجرة العالمية والحجر الصحي.
ويهدف هذا الإجراء إلى منع عودة ظهور داء السعار لدى الكلاب في الولايات المتحدة، بعد القضاء عليه نهائيا عام 2007.
ويقول مسؤولون في الولايات المتحدة إن شهية الأمريكيين لاقتناء الجراء غذت ما يسميه المنظمون بشبكة تهريب دولية التفافا على اللوائح الأمريكية.
وحسب المسؤولين، فإن المستوردين يسعون للالتفاف على هذه اللوائح لأن الزبائن يفضلون الجراء بعمر لا يزيد عن 8 أسابيع، وتنخفض الأرباح بآلاف الدولارات مع مرور كل شهر إضافي من عمر الجرو".
وتشير تقديرات مركز السيطرة على الأمراض إلى أن 100 ألف كلب يتم استيرادها سنويا من بلدان معرضة لخطر داء الكلب (السعار).
شاهد أيضا: ترامب: تجارب كوريا الشمالية الصاروخية "أشياء عادية جدا"
إعادة تشغيل الفيديو
التالي
-
الصين بعد فشل محادثات التجارة مع أمريكا: لا يمكن تقديم تنازلات في المبادئ
قال نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه لوسائل إعلام رسمية صينية في الولايات المتحدة أمس الجمعة (10 مايو أيار) إن بكين وواشنطن اتفقتا على إجراء المزيد من محادثات التجارة في بكين، وذلك بعد جولة مناقشات في واشنطن وصفها بأنها صريحة وبناءة. وقال ليو إنه لا يعتقد أن اتفاق التجارة المحتمل قد "انهار" مضيفا أن حدوث انتكاسات صغيرة أمر لا مفر منه. وذكر أن أمريكا والصين لديهما تفاهمات متبادلة كبيرة لكن لا تزال هناك ويتعين عليها أن ترد خلافات بشأن "قضايا مبدئية". وأضاف ليو أن الصين لا يمكن أن تقدم تنازلات بشأن تلك المبادئ، لكنه متفائل بحذر بشأن مستقبل محادثات التجارة. وقال إن الصين تعارض بقوة أحدث زيادة في الرسوم الجمركية الأمريكية على تلك الزيادة. للمزيد على يورونيوز: ترامب: المفاوضات مع الصين مستمرة وإلغاء الرسوم الجمركية مرهون بنتيجتها
Euronews (Ar)
-
مؤسس فيسبوك يشيد بخطة فرنسية لمواجهة خطاب الكراهية
أشاد مارك زوكربرغ الرئيس التنفيذي لفيسبوك، بعد لقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس الجمعة، بجهود فرنسا لفرض ضوابط تنظيمية على محتوى خطاب الكراهية على الإنترنت معتبرا إياها نموذجا يحتذى للاتحاد الأوروبي. جاءت تعليقات زوكربرغ بعد تعرض فيسبوك، الشركة الأمريكية العملاقة في مجال التواصل الاجتماعي، لانتقادات حادة من جانب السياسيين والجمهور لإخفاقها في الإسراع بمحو صور الهجوم الذي وقع في مارس/ آذار على مسجدين في كرايستشيرش في نيوزيلندا من على شبكتها. وقُتل 50 شخصا في حادث إطلاق النار وظلت صور الهجوم متاحة للتداول على الإنترنت لعدة أيام. ويتزامن لقاء زوكربرغ وماكرون مع الكشف عن تقرير أمر به الرئيس الفرنسي ويوصي بمزيد من الإشراف على فيسبوك وإيجاد جهة مستقلة لمراقبة جهود شركات التكنولوجيا العملاقة لمواجهة خطاب الكراهية. اقرأ أيضا على يورونيوز: إسبانيا ومولدافيا وجورجيا والبرازيل تحصد الذهب في اليوم الأول من دورة باكو للجيدو شاهد.. الأمير تشارلز وزوجته ينهيان زيارتهما لألمانيا بجولة في مزرعة الأمم المتحدة تتوصل لاتفاق لخفض مخلفات البلاستيك التي تلقى في البحار وقال زوكربرغ للصحفيين بمكتب فيسبوك في باريس بعد لقاء ماكرون بقصر الإليزيه "إذا حذت مزيد من الدول حذو ما تفعله حكومتكم هنا فسيكون لذلك في رأيي نتيجة أكثر إيجابية للعالم من بعض البدائل". وأضاف قائلا في مقابلة مع قناة فرانس 2 التلفزيونية "نحتاج إلى قواعد للإنترنت تحدد مسؤوليات الشركات ومسؤوليات الحكومات... ذلك هو السبب في أننا نريد العمل مع فريق الرئيس ماكرون". ويريد الرئيس الفرنسي أن تقوم باريس بدور قيادي في تنظيم العالم الرقمي وتحقيق التوازن بين ما يعتبره موقفا متراخيا إلى حد ما من جانب الولايات المتحدة وقبضة حديدية على الإنترنت من جانب الصين.
Euronews (Ar)
-
أمريكا توسع العقوبات على فنزويلا لزيادة الضغط على مادورو
Advertisements
وسعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة نطاق العقوبات على فنزويلا لتشمل قطاعي الخدمات الدفاعية والأمنية في محاولة لزيادة الضغوط الاقتصادية على الرئيس نيكولاس مادورو. ويحرص البيت الأبيض على إظهار أن القوة الدافعة في حملته المستمرة منذ أربعة أشهر ضد مادورو لم تضعف، لا سيما بعد فشل انتفاضة في الأسبوع الماضي قادها زعيم المعارضة خوان غوايدو، الذي تدعمه الولايات المتحدة ومعظم الدول الغربية. وبرغم العقوبات الأمريكية المشددة على قطاع النفط في البلد العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، فقد ظل مادورو ممسكا بزمام السلطة بدعم من كوبا وروسيا والصين، ويحتفظ بدعم الجيش والمؤسسات الأخرى في الدولة. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية الجمعة إنه يمكن الآن فرض عقوبات على الشركات الأمريكية والشركات الأجنبية التي تتعامل مع قطاعي الخدمات الدفاعية والأمنية في فنزويلا، علاوة على العقوبات على الشركات التي تعمل في قطاعي النفط والبنوك. اقرأ أيضا على يورونيوز: ماكرون يستقبل زوكربيرغ في إطار جهود الحد من العنف والتطرف على الانترنت إيطاليا تصادر قارب منظمة خيرية بعد السماح له بالرسو بمن عليه من لاجئين الأمم المتحدة تتوصل لاتفاق لخفض مخلفات البلاستيك التي تلقى في البحار وقال مسؤول أمريكي إن الإجراء يمثل تحذيرا للشركات الأجنبية التي تورد قطع الغيار العسكرية أو معدات وخدمات الاتصالات. وأدرجت إدارة ترامب على القائمة السوداء أيضا شركتي شحن أخريين وناقلتي نفط لشحنها الخام من فنزويلا إلى كوبا. وذكرت وزارة الخزانة أن الشركتين هما مونسون نافيجيشن كورب ومقرها جزر مارشال، وسيرينيتي نافيجيشن ومقرها ليبيريا. وشملت العقوبات ناقلتين تملك كل من الشركتين إحداهما وترفعان علم بنما. وتمنع العقوبات الشركات والسفن من التعامل مع الأمريكيين والشركات الأمريكية، كما تجمد أي أصول مملوكة للشركات في الولايات المتحدة.
Euronews (Ar)
1
إلغاء
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
ترامب: تجارب كوريا الشمالية الصاروخية "أشياء عادية جدا"
مشاركة
مشاركة
تغريدة
مشاركة
بريد إلكتروني
التالي في المشاهدة
التالي
كانت هذه تفاصيل خبر الولايات المتحدة تعلق استيراد الكلاب من مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.