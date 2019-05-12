أمير قطر: موقفنا الداعم للقضية الفلسطينية ثابت

أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على موقف بلاده الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن "خلال اتصال هاتفي مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، "هنأ أمير قطر هنية، والشعب الفلسطيني، بشهر رمضان المبارك"، مؤكداً أن "دولة قطر تبذل جهوداً كبيرة لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني في غزة، ورفع الحصار عنه وتحقيق المصالحة".
من جهته، قدّم هنية الشكر والتقدير لماك قطر على المنحة والمكرمة الأميرية القطرية المتمثلة بتقديم 480 مليون دولار للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقدم له التهاني، وللشعب القطري، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مثنيًا على موقف قطر الذي يعبر عن حقيقة الانتماء العروبي الأصيل، إذ يأتي هذا الموقف النبيل امتدادًا للمواقف القطرية الثابتة تجاه الشعب الفلسطيني على المستوى المادي والسياسي في المجالات المختلفة".
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