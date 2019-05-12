الدفاع الروسية: تنفيذ نظام إستخبارات فضائي يسمح بمراقبة كامل سطح الأرض

أعلنت وزارة الدفاع الروسية "تنفيذ المرحلة الأخيرة من مشروع فضائي جديد، وهو نظام فضائي للاستخبارات الرادار "ليانا".
وأوضحت أنّ "نظام "ليانا" يتيح بمراقبة سطح كوكبنا بالكامل تقريبًا، ويشمل مجموعة أقمار صناعية تقع في مدارات يبلغ ارتفاعها حوالي 100 كلم. سينتهي تشكيلها هذا العام، عندما يتمّ إطلاق مركبتين فضائيتين من طراز "لوتوس-إس" إلى المدار، مع معدّات الكشف ومراقبة المواقع على الأرض".
وبيّنت أنّ "المعدّات الّتي سيتمّ نشرها في الفضاء تسمح باكتشاف جسم على سطح الأرض بأبعاد سيارة عادية وتوجيه أسلحة صاروخية عالية الدقة عليه".
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