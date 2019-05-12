وصلت شقيقة البطريرك ​مار نصرالله بطرس صفير​ واقاربه الى الصرح البطريركي في ​بكركي​، للمشاركة في القداس الذي سيترأسه البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشاره بطرس الراعي​ في كنيسة الصرح لراحة نفسه، على ان يتم بعد القداس الاتفاق مع العائلة على ترتيبات مراسم الدفن وموعده.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وصول عائلة البطريرك صفير إلى بكركي للشملركة في القداس الالهي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.