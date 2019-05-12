خريش: اعتصامات واقفال مرافق بدءا من الساعة السادسة صباح غد

أعلن رئيس الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى العميد الركن المتقاعد مارون خريش في بيان "ان الهيئة تنفذ يوم غد الاثنين في 13 ايار الحالي اعتبارا من الساعة السادسة صباحا سلسلة وقفات واعتصامات واقفال مرافق لتوجيه إنذار للحكومة لعدم المس برواتب التقاعد أو متمماتها أو التقديمات الاجتماعية المنصوص عليها في القانون.
كما اعلنت الهيئة "ان هذا التحرك الكبير هو بداية تحركات سوف تشل العمل في كل المناطق اللبنانية"، ودعت جميع "المتقاعدين في الأسلاك المدنية إلى المشاركة في هذه التحركات كون المتقاعدين مهددين بالغرق في مركب واحد"، واعتذرت من المواطنين المؤيدين للجيش اللبناني والقوى الامنية الاخرى في مطالبهم عن كل ازعاج وطلبت منهم المشاركة والوقوف مع من كانوا بالأمس حماة الوطن، وطلبت من المتقاعدين الجهوزية التامة والمشاركة الكثيفة في عملية "السيل الجارف. اجتمعوا ضدنا على الشر فلماذا لا نجتمع سوية على الخير".
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