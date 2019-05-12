سفير ماليزيا وزع حصصا غذائية لنازحين ولبنانيين في بعلبك

زار سفير ​ماليزيا​ محمد أرنور مهات، مفتي بعلبك الهرمل الشيخ خالد الصلح في مكتبه ب​دار الفتوى​ بحي الصلح في بعلبك، يرافقه وفد من السفارة، وجمعية "سيرياكير" الماليزية للأعمال الخيرية والإنسانية، وذلك لتوزيع مساعدات غذائية على لبنانيين و​نازحين سوريين​ في المنطقة.

وقد رحب المفتي الصلح بالسفير الماليزي وشكره على "لفتته الإنسانية تجاه الفقراء اللبنانين، وأخوتنا النازحين في منطقة بعلبك الهرمل"، مشددا على "أهمية هذا الملف، خصوصا في هذه الايام الفضيلة، من الشهر الكريم".

بدوره، وبعدما شكر مهات المفتي الصلح، على حفاوة الاستقبال، قال إن "الزيارة إلى دار الفتوى في المحافظة أتت متأخرة"، وهي "بهدف مساعدة الفقراء والمحتاجين والنازحين في هذا الشهر الفضيل"، واعدا بالقيام بزيارات في الايام القادمة "للعمل في المجال الانساني بين ماليزيا ودار الفتوى".

بعدها، قام سفير ماليزيا والوفد المرافق بتوزيع 500 حصة غذائية في مقر دار الفتوى، على اللبنانين والسوريين، على أن ينتقل غدا الى ​عرسال​، لتوزيع 1000 حصة غذائية.