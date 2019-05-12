اتفاق عراقي كويتي على بناء منفذ سفوان الحدودي

وقالت في بيان تلقت الخليج 365، إن "اللجنة الوزارية العليا المشتركة العراقية /الكويتية اجتماعها السابع في يوم 11 ايار 2019 في دولة الكويت وقد ترأس الوفد العراقي وزير الخارجية وبمشاركة عدد من رؤساء الهيئات والوكلاء و رئيس هيئة المنافذ الحدودية".



وأوضح البيان أن الجانبين اتفقا (فيما يخص المنافذ) على قيام الجانب الكويتي ببناء منفذ سفوان كمنحة وتوفير البنى التحتية اللازمة لعمل المنفذ"، مبينا أنه "سيتم توقيع مذكره التفاهم بين الطرفين والتي توضح من خلالها تحديد التزامات الجانب العراقي والجانب الكويتي المتعلقة بعمل المنفذ".

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