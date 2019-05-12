لبنان ينعى بطريرك الموارنة.. والكنيسة تدعو لقرع الأجراس

وقال المكتب الإعلامي في الصرح البطريركي في بكركي "الكنيسة المارونية في يتم ولبنان في حزن"، بالألم والحزن الشديدين المقرونين بالرجاء المسيحي، يعلن غبطة البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي خبر وفاة المثلث الرحمة البطريرك الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير، أيقونة الكرسي البطريركي وعميد الكنيسة المارونية وعماد الوطن. فعند الساعة الثالثة من فجر اليوم، الأحد 12 أيار أسلم الروح بالتسليم المطلق لإرادة الله، منتقلا إلى بيت الأب في السماء، بعد ثلاثية صلاة رافقته في هذا العبور من البيوت والكنائس والأديار وسواها، وبعد أيام من العناية الطبية الفائقة في مستشفى أوتيل ديو".وأضاف "يطلب غبطة أبينا البطريرك قرع الأجراس حزنا في جميع الكنائس عند الساعة العاشرة، والصلاة لراحة نفس الراحل الكبير في كل قداسات هذا الأحد الذي فيه ذكرى قيامة المسيح من الموت. تقبل الله روحه الطاهرة في مجد السماء، ورحم جميع الموتى المؤمنين".

وانتخب مجلس المطارنة صفير المولود عام 1920 بطريركاً في 19 أبريل 1986، وهو البطريرك السادس والسبعون في سلسلة البطاركة الموارنة.

وشغل منصب رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان. وشارك في 6 مجامع عامة لسينودوس الأساقفة، وفي جمعية سينودوس الأساقفة الخاصة بلبنان، وسينودس مسيحيّي الشرق الأوسط.



وصفير عضو مؤسّس لمجلس بطاركة الشرق الكاثوليك: عقد المجمع البطريركي الماروني سنة 2003 وهو الأول بعد المجمع اللبناني الذي انعقد سنة 1736

عين كردينالاً في 26 نوفمبر 1994، ثم عضواً في المجلس الحبري لتفسير النصوص التشريعيّة وعضواً في المجلس الحبري لرعوية الخدمات الصحية.

مؤلفاته وترجماته

-ألّف: من ينابيع الإنجيل، وغابت وجوه (جزأين)، عظة الأحد، رسائل الصوم . وكتابي رتبة العماد والزواج.

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له عّدة ترجمات، أهمها: يسوع حياة النفس، يسوع المسيح، بالإضافة إلى ترجمة عدد كبير من الرسائل البابوية والإرشادات الرسولية .

كتبت عنه عدة مؤلفات: (طريق العودة، السادس والسبعون (جزآن)، حارس الذاكرة، الجيل حقًا قام، رحلة إلى أستراليا، صوت الراعي. وجمع الأب أنطوان ضو والإعلامي جورج عرب الأعمال الكاملة للبطريرك صفير.

إنجازاته

ألغى الشراكة وملّك الشركاء بيوتهم في الديمان ووادي قنوبين وبلوزا وسرعل وأسّس الصندوق الاجتماعي الماروني والصندوق التعاضدي الاجتماعي الصحّي واستصلح أراضي في الديمان وأنشأ صندوق ضمان المطارنة المتقاعدين المشترك وعمل لتصنيف وادي قنوبين وغابة الأرز في لائحة التراث العالمي، وأسّس المركز الماروني للتوثيق والأبحاث ومؤسّسة البطريرك نصراللّه صفير والمؤسسة المارونية للانتشار.

