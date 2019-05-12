النيابة العامة السعودية تُوضح عقوبة التحرش بعد انتشار الظاهرة

وأوضحت النيابة عبر صفحتها على "تويتر" أن "جريمة التحرش تُقترف بكل قول أو فعل أو إشارة تصدر من شخص تجاه آخر ذات مدلول جنسي تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بشكل مباشر أو غير مباشر بما في ذلك وسائل التقنية".وأكدت النيابة أن "عقوبتها السجن مدة تبلغ سنتين وغرامة مالية تصل مائة ألف ريال وتشدد حال تكرارها".

وتتزامن هذه التصريحات مع تسجيل عدد من حالات التحرش في السعودية، فبعد واقعة تحرش القصيبي قبل يوم، التي انتشرت بشكل واسع، نشر فيديو جديد لتحرش جديد في الدمام هذه المرة.

وأثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، غضبا بين مواطني المملكة، بعدما وثق واقعة تحرش بفتاة داخل متجر صغير (بقالة) في مدينة الدمام داخل المنطقة الشرقية.

