وأكدت النيابة أن "عقوبتها السجن مدة تبلغ سنتين وغرامة مالية تصل مائة ألف ريال وتشدد حال تكرارها".
وتتزامن هذه التصريحات مع تسجيل عدد من حالات التحرش في السعودية، فبعد واقعة تحرش القصيبي قبل يوم، التي انتشرت بشكل واسع، نشر فيديو جديد لتحرش جديد في الدمام هذه المرة.
وأثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، غضبا بين مواطني المملكة، بعدما وثق واقعة تحرش بفتاة داخل متجر صغير (بقالة) في مدينة الدمام داخل المنطقة الشرقية.
كانت هذه تفاصيل خبر النيابة العامة السعودية تُوضح عقوبة التحرش بعد انتشار الظاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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