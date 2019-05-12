مقتل عشرات الحوثيين بينهم القيادي البارز العمري شمالي الضالع

جدة - عمرو شويل صنعاء -الخليج 365:

لقي قيادي في ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران مصرعه اليوم الأحد، في غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، شمالي الضالع.

واستهدفت الغارات تجمعات لميليشيا الحوثي الانقلابية، في مديرية قعطبة، ومنطقة يعيس في جبهة مريس، شمالي المحافظة، وفق موقع “سبتمبر نت”، التابع لوزارة الدفاع اليمنية، اليوم الأحد.

وأسفرت الغارات، عن مصرع نائب قائد المنطقة الرابعة التابعة للميليشيا الانقلابية رداد يحيى العمري، مع عشرات آخرين من عناصر الميليشيا، إضافةً إلى تدمير آليات قتالية، وشاحنة على متنها أسلحة وذخيرة.