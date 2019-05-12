سكان معرة النعمان يثورون ضد تركيا

جدة - عمرو شويل معرة النعمان- الخليج 365:

خرج عدد من سكان المناطق الحدودية بين سوريا وتركيا احتجاجاً عىل ما وصفوه بـ”التلكؤ بتنفيذ الوعود بحماية المدنيين.

وبحسب ما تناقلته منصات التواصل من سوريا وأكده المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد احتج عشرات الشبان في مظاهرة في مدينة معرة النعمان، تنديداً باستمرار القصف الذي يطال الريفين الحموي والإدلبي.

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وكانت وكالة الأنباء التركية أوردت في بداية العام المنصرم أن قوة عسكرية تركية تمركزت داخل المدينة بموجب اتفاقية أستانة بين تركيا وإيران وروسيا، وتبعد عن الحدود مسافة 70 كيلومتراً.

وبحسب المشاهد التي تم تصويرها، فقد أحرق المتظاهرون العلم التركي وسط هتاف “الشعب يريد اسقاط النظام” و”علم تركيا نحنا اللي رفعناه ونحنا اللي منزلو” بالإضافة إلى “كل شي خاين هاي نهايتو”.

وتأتي المظاهرات بالتزامن مع دخول التصعيد الأعنف على الإطلاق من قبل القوات النظامية والميليشيات التي تقاتل في صفوفه، يومه الـ 12 في مناطق “خفض التصعيد”، وسط نزوح نحو 300 ألف مدني واستشهاد 108 من المدنيين، بحسب حصيلة المرصد السوري.