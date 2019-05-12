الروس يحولون الصفع إلى رياضة شعبية

اسماء السيد - من بين أغرب المنافسات الرياضية منافسة أشارت إليها الصحف الروسية، يتبادل فيها المتباريان اللكمات والصفعات.
"الخليج 365" من بيروت: من ضربك على خدك الأيمن، در له الأيسر... إلا في روسيا، في البلاد التي تكثر فيها الظواهر الغريبة. ففي روسيا تقام مسابقة سنوية، يعتبرها البعض أغبى مسابقة رياضية في العالم، على الرغم من أن الرياضة منها براء.
ففي روسيا، يقف المتبارون متقابلين، ينظر كل متسابق في عيني خصمة أو منافسه، يلهث سريعًا وهو يسدد له الصفعة تلو الأخرى، يقف بينهما الحكم مستفهمًا بين الفينة والفينة عن صحة كل منهما، بعد كل صفعة.
ربما نسمي هذه اللعبة لعبة "المصافعة". وفي الدور النهائي لمسابقة أقوى صفعة في أواخر الشهر الماضي، مرّ مشهد لا بد من ملاحظته والتعليق عليه: "لم يتمكن أحد المتسابقين من توجيه أي ضربة مجدية إلى خصمه، بينما الآخر عاجله بصفعتين: الأولى جعلته يترنح، وكانت الثانية قاضية عليه".
إنها رياضة غريبة جدًا، لكنها موجودة بالفعل في روسيا. وثمة رياضات غريبة أخرى حول العالم، كالقفز على البطن ورياضة الشارب العملاق، ولعبة باز كاشي، والبيسبول الفنلندية، والمصارعة بإصبع قدم واحد، والدراجة الأحادية فوق الجبال، والتزلج على الماء بالعوامة، ومصارعة الجمال، وغيرها.
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