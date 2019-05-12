محامو "إل تشابو" يستنكرون ظروف سجنه "القاسية وغير العادية"

دبي - بواسطة محمد فارس استنكر محامو بارون المخدرات المكسيكي خواكين غوسمان لويرا المعروف بـ "إل تشابو" ظروف سجنه "القاسية"

استنكر محامو تاجر المخدرات المكسيكي خواكين غوسمان المعروف بـ "إل تشابو" ظروف سجنه وقدموا طلبات عدة بما في ذلك الحصول على المزيد من الماء والهواء النقي وسدادات الأذن للسماح له بالنوم.

وأدين زعيم كارتل سينالوا السابق في 12 شباط/فبراير بتهمة تهريب أطنان من الكوكايين والهيرويين والميثامفيتامين والماريجوانا إلى الولايات المتحدة.

ويواجه "إل تشابو" احتمال الحكم عليه بالسجن مدى الحياة وسينطق بالحكم في حقه في 25 حزيران/يونيو المقبل.

غوسمان البالغ 62 عاما مسجون حاليا في زنزانة انفرادية في سجن شديد الحراسة في مانهاتن في ظروف ادعى محاموه أنها تنتهك حظر "العقاب القاسي وغير الاعتيادي" المنصوص عليه في الدستور.

وقالوا في رسالة وجهت إلى قاضي المحكمة الجنائية في الولايات المتحدة براين كوغان "غوسمان محصور في زنزانة صغيرة بلا نوافذ...يسمح له بممارسة التمارين الرياضية على دراجة ثابتة في زنزانة داخلية ساعة واحدة من الاثنين إلى الجمعة. أما نهاية الأسبوع فلا يسمح له بذلك".

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وأضاف المخامون "يقبع غوسمان في هذا السجن منذ أكثر من عامين من دون القدرة على تنشقه هواء نقيا أو الحصول على أشعة الشمس الطبيعية".

وطالبوا بالسماح له بالخروج إلى ساحة خارجية لمدة ساعتين على الأقل في الأسبوع، وتوفير ست زجاجات ماء في الأسبوع وسدادات للأذن "من أجل تخفيف ألم أذنه ومساعدته على النوم".

وأوضحوا "كان غوسمان يستخدم ورق الحمام كسدادات للأذن"، ونظام التهوية في زنزانته "يصدر صوتا مرتفعا للغاية لدرجة أنه لا يستطيع النوم طوال الليل".

ولفت المحامون إلى أن سلوكه خلال فترة احتجازه البالغة 27 شهرا كان "مثاليا" تجاه موظفي السجن في مركز متروبوليتان الإصلاحي.