شكرا لقرائتكم خبر عن خبير بالحركات الإسلامية: الإخوان تحرض شبابها لتوجيه خطابات استنجاد لمنظمات دولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق أبو السعد، الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، أن أى تقارير تصدر من منظمات حقوقية دولية تحرض ضد مصر يقف خلفها جماعة، لأنهم – أى الإخوان – هم من يسعون لتشويه الدولة المصرية بعد أن تم إسقاط حكمهم وعزل محمد مرسى.

وأضاف الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، أن تحريض الإخوان ضد مصر جاء بعد أن أوقفت الدولة المصرية مشاريعهم التخريبية ضد المنطقة، موضحا أن الإخوان حاولوا بشتى الطرق لإسقاط الدولة المصرية وتحالفوا مع اي جهة وكل جهة يمكن أن تعادي مصر.

وتابع طارق أبو السعد: مع تساقط كل خطط الإخوان لم يبق لهم إلا الشوشرة على النظام الحالى عبر تحريض عدد كبير من شبابهم بتقديم خطابات استنجاد بالأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية العالمية للتحريض ضد مصر بدعوى تعرضهم للاضطهاد والتميز.