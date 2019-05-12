شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. موازنة المجلس القومى لحقوق الإنسان أمام البرلمان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، 3 اجتماعات على مدار الأسبوع الجارى لمناقشة عدد من القضايا الهامة، حيث تنظر علي مدار يومى الأحد والإثنين مشروع موازنة المجلس القومي لحقوق الإنسان عن السنة المالية 2019/2020، ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجلس القومي لحقوق الإنسان عن السنة المالية 2019/2020.
أما يوم الثلاثاء – وحسب جدول الأعمال، تبحث لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إعداد المذكرة الخاصة بالزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة إلى أقسام الشرطة بمحافظة القليوبية، وذلك للوقوف على مدى تطبيق معايير حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز، وكذلك للتأكد من تقديم جميع الخدمات للمواطنين بصورة لائقة، ومراعاة حقوق ذوي الإعاقة وتيسير جميع السبل التي تمكنهم من قضاء حاجتهم.
وتأتي زيارة لجنة حقوق الإنسان إلي أقسام الشرطة بمحافظة القليوبية، فى إطار سلسلة الزيارات البرلمانية التى تقوم بها اللجنة منذ دور الانعقاد الثالث إلى السجون والأقسام الشرطة ودور الرعاية للتأكد من تطبيق معايير حقوق الإنسان.
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