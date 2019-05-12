رعى رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط، ممثَّلًا بالمفوض العام للحزب ظافر ناصر، بمناسبة عيد تأسيس "الحزب التقدمي"، حفل تكريم النائب الأسبق للحزب الراحل طارق شهاب، في احتفال حاشد أُقيم في دار حاصبيا.
حضر الحفل النائبان أنور الخليل وقاسم هاشم، مفتي مرجعيون حاصبيا حسن دلي، وحشد من وجهاء وفاعليّات ومشايخ حاصبيا والمنطقة.
وكانت كلمات عدّة، أشادت بمناقبية شهاب.
كانت هذه تفاصيل خبر ناصر مَثّل جنبلاط في حفل تكريم النائب الأسبق للحزب التقدمي طارق شهاب بحاصبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.