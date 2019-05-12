ناصر مَثّل جنبلاط في حفل تكريم النائب الأسبق للحزب التقدمي طارق شهاب بحاصبيا

رعى رئيس "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" النائب السابق ​وليد جنبلاط​، ممثَّلًا بالمفوض العام للحزب ​ظافر ناصر​، بمناسبة عيد تأسيس "الحزب التقدمي"، حفل تكريم النائب الأسبق للحزب الراحل طارق شهاب، في احتفال حاشد أُقيم في دار ​حاصبيا​.

حضر الحفل النائبان ​أنور الخليل​ و​قاسم هاشم​، مفتي مرجعيون حاصبيا ​حسن دلي​، وحشد من وجهاء وفاعليّات ومشايخ حاصبيا والمنطقة.

وكانت كلمات عدّة، أشادت بمناقبية شهاب.