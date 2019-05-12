الرئيس عون نعى صفير: ستفتقده الساحة الوطنية رجلا صلبا بدفاعه عن سيادة لبنان واستقلاله

أعرب رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، عن حزنه الشديد لوفاة البطريرك الماروني الكاردينال ​مار نصرالله بطرس صفير​، داعيًا ال​لبنان​يين كافّة، وخصوصًا أبناء الطائفة المارونية، إلى "رفع الصلاة عن روحه، تعبيرًا عن تقديرهم لمكانة الراحل الروحيّة والإنسانيّة والوطنيّة".

وشدّد على أنّ "بغياب البطريرك صفير الّذي عايش لبنان على مدى قرن كامل، قضى خلاله أكثر من 70 عامًا في الكهنوت، تفقد الكنيسة المارونية واحدًا من أبرز بطاركتها ورعاتها، كانت له بصمات مشرقة في الكنيسة، مدبّرًا لشؤونها، ومحافظًا على تقاليدها وتراثها التاريخي، ومجدّدًا رتبها الطقسية، وساهرًا على حاجات أبنائها".

وركّز الرئيس عون على أنّ "الساحة الوطنية ستفتقد بفقدان البطريرك الكاردينال صفير، رجلًا عقلانيًّا وصلبًا في مواقفه الوطنية، ودفاعه عن سيادة لبنان واستقلاله وكرامة شعبه، في أعتى المراحل والظروف. ولا شكّ أنّ اندفاعه في تحقيق مصالحة الجبل، كان من صلب إيمانه بميثاقيّة العيش المشترك، وضرورة تصفية نفوس اللبنانيين من رواسب الماضي، وتمتين أواصر الشراكة الوطنية".

وأكّد أنّ "البطريرك صفير سيبقى معلمًا بارزًا في ضمير الوطن، وواحدًا من رجالات لبنان الكبار على مر التاريخ"، داعيًا إلى "استلهام عظاته الغزيرة، ومواقفه السياسية، وروحانيّته، تخليدًا لذكراه وحفاظاً على مكانته في وجدان الأجيال الطالعة. ولفت إلى "أنّني أسأل الله أن يرحم البطريرك صفير الّذي رحل عنّا اليوم إلى دنيا الحق، ويسكنه في مساكنه الأبدية، ويجعل ذكراه طيبة على مدى الأجيال".