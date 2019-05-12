وزراء ونواب ينعون البطريرك مار نصرالله بطرس صفير

نعى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​جوزيف اسحق​ البطريرك ​مار نصرالله بطرس صفير​، وقال في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي: "سيدي البطريرك… لقد طبعت حريتنا وسيادتنا واستقلالنا بشخصية مقاومة نادرة كانت لنا الامل في زمن مليئاً باليأس والظلم وزدتنا صلابةً وايماناً بكنيستنا ولبنانيتنا. سلاماً الى اهلنا وشهدائنا الأبرار صلي لنا…".

وأشار النائب ​بيار بو عاصي​ إلى انه "علمتنا قول كلمة حق في وجه الظلم فأنقذت وطناً راهن الكثيرون على ضياعه.

الشعب السالك في الظلمة أبصر نوراً عظيماً والنور يتألق كلما اشتد الظلام".

من جهته، لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​ابراهيم كنعان​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "برحيلك نطوي صفحة استثنائية من تاريخنا اتّسمت بصلابة الموقف والانفتاح والإيمان بالحرية والحوار".

ونوّه رئيس كتلة "الوسط المستقل" النائب ​نجيب ميقاتي، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "برحيل البطريرك مار نصر الله بطرس صفير تطوى صفحة مشرقة من تاريخ لبنان"، مشيرًا إلى أن "صفير آمن بالحوار والعيش الواحد بين جميع اللبنانيين، ودافع عن هوية لبنان وتاريخه ولا تزال جملته الشهيرة" لقد قلنا ما قلناه" خير مثال أنه لم يتزحزح عن قناعاته، ما اكسبه احترام اللبنانيين وتقديرهم حتى آخر يوم من حياته".

وركّز وزير الدولة لشؤون الإستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني، على أنّ "بغياب البطريرك صفير، يفقد لبنان صرحًا وطنيًّا وقامة إنسانية وتاريخية. أتقدّم بالتعازي الحارة إلى اللبنانيين كافّة على رحيل بطريرك المصالحة والوفاق الوطني والسيادة وكلمة الحق".

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وكتبت وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني في تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، "الراحة الدائمة اعطه يا رب ونورك الازلي فليضئ له... المسيح قام".

بدوره، علّق "عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب ​الياس حنكش​، قائلًا: "ليسمع العالم، كل العالم، لسنا عابرين في هذا الشرق، نحن قديسوه وصانعو مجده وخزان كرامته. البطريرك صفير رجل إسثنائي، صلب وشرس بالدفاع عن لبنان الحر... أعطانا الكثير، فلنصلّ له".

وقال النائب وهبي قاطيشا: "العظماء لا يموتون ، يصنعون التاريخ ويخلدون في ذاكرة الإنسانية".

أمّا وزير العدل كميل أبو سليمان، فنعى البطريرك صفير قائلًا: "بإيمانك وصلاتك وصلابتك كنت الصوت الصارخ في بريّة القمع والاحتلال وبطريرك الاستقلال الثاني... ستبقى يا أبينا البطريرك صفير ملهمًا للنضال في سبيل لبنان وكرامة الإنسان".

النائب السابق أمل أبو زيد قال: "مع رحيل البطريرك الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير يخسر لبنان أرزةً خالدة من أرزاته .لم يكن بطريركاً للموارنة فحسب بل بطريرك كل لبنان اتكأ عليه الموارنة واللبنانيون فكان جبلاً في مناهضة الوصاية والهيمنة حتى لُقِّب ببطريرك الاستقلال الثاني. إن أجراس منطقة جزين تقرع مع كل أجراس لبنان حزناً على من دخل في وجدان الكنيسة والتاريخ ".

وأكّد عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب نقولا نحاس أن "التاريخ سيذكر اسم البطريرك مار نصرالله بطرس صفير، أيقونة الكرسي البطريركي وعميد الكنيسة المارونية وعماد من أعمدة هذا الوطن. صاحب القناعات الراسخة يرحل اليوم لكم ذكره سيبقى مؤبدًا".