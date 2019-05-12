أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن "قوات بلاده المسلحة حققت خلال السنوات الأخيرة نجاحات كبيرة في مجال مكافحة التنظيمات الإرهابية"، مشيرًا إلى أنها "ستواصل هذا الكفاح ضد أشكال الإرهاب كافة".
جاء ذلك في كلمة ألقاها أكار خلال فعالية "أسبوع النسور الشابة" في مدرسة الحرب الجوية في جامعة الدفاع الوطنية بمدينة إسطنبول، أشار فيها إلى أنّ القوات التركية تواصل عملياتها ضد الإرهابيين الذين يهددون تركيا في شمال العراق وسوريا".
وجدّد وزير الدفاع تأكيده على أنّ "العمليات العسكرية ضد الإرهابيين تأتي من منطلق تحقيق الأمن للشعب التركي وسيادة الجمهورية التركية"، لافتًا إلى أنّ القوات المسلحة التركية باتت أقوى وأكثر فعالية واقتدار بعد تطهيرها من بقايا تنظيم غولن الإرهابي".
وتوجه أكار في خطابه لطلاب مدرسة الحرب الجوية، داعيا إياهم إلى الاستعداد من أجل حماية سماء تركيا في المستقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع التركي: حققنا نجاحات كبيرة في مكافحة الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.