وزير الدفاع التركي: حققنا نجاحات كبيرة في مكافحة الإرهاب

أكد ​وزير الدفاع التركي​ ​خلوصي أكار​ أن "قوات بلاده المسلحة حققت خلال السنوات الأخيرة نجاحات كبيرة في مجال مكافحة التنظيمات ​الإرهاب​ية"، مشيرًا إلى أنها "ستواصل هذا الكفاح ضد أشكال الإرهاب كافة".

جاء ذلك في كلمة ألقاها أكار خلال فعالية "أسبوع النسور الشابة" في مدرسة الحرب الجوية في جامعة الدفاع الوطنية بمدينة ​إسطنبول​، أشار فيها إلى أنّ ​القوات التركية​ تواصل عملياتها ضد الإرهابيين الذين يهددون ​تركيا​ في ​شمال العراق​ و​سوريا​".

وجدّد وزير الدفاع تأكيده على أنّ "العمليات العسكرية ضد الإرهابيين تأتي من منطلق تحقيق ​الأمن​ للشعب التركي وسيادة ​الجمهورية​ التركية"، لافتًا إلى أنّ ​القوات المسلحة التركية​ باتت أقوى وأكثر فعالية واقتدار بعد تطهيرها من بقايا تنظيم غولن الإرهابي".

وتوجه أكار في خطابه لطلاب مدرسة الحرب الجوية، داعيا إياهم إلى الاستعداد من أجل حماية سماء تركيا في المستقبل.