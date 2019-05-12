الحريري عن رحيل صفير: جسد بشخصه وبعمله إرثا للقيم الروحية والوطنية

علق رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ على وفاة البطريرك ​مار نصرالله بطرس صفير​، قائلا: "البطريرك مار نصرالله بطرس صفير يترك صفحة مشرقة في تاريخ ​لبنان​، سوف تبقى حية في ضمائر الذين عرفوه و عاصروه، و هداية للاجيال التي ستقرأ ​تاريخ لبنان​ الحديث. فالراحل الكبير جسد بشخصه وبعمله إرثا للقيم الروحية والوطنية، في مرحلة صعبة من تاريخ لبنان ارتفع معها بالصلابة والقدوة و​الثبات​ والشجاعة الى مرتبة الرمز الوطني، الذي اسهم بكل تأكيد بتحويل مجرى الأحداث، ونقل لبنان من حالة الى حال".

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