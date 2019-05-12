أعلنت ​وزارة الطوارئ الروسية​، "مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين، جراء انفجار غاز بمبنى سكني مطوّن من طبقتين، في قرية "تشيستزورني" في مدينة روستوف الروسية". وتقوم الجهات المختّصة بتفحص المبنى الذّي حصل فيه الانفجار، للتأكّد من عدم وجود خطر لانهياره بعد الحادثة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين في انفجار غاز بمبنى سكني في روستوف الروسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.