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انطلاق أول صلاة بكنيسة في سريلانكا بعد هجمات عيد الفصح

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انطلقت اليوم الأحد ​الصلاة​ في قداس في كنيسة سانت تريزا، حيث تستأنف الكنائس الكاثوليكية في ​سريلانكا​ خدمتها بعد تفجيرات ​عيد الفصح​، وذلك تحت تشديدات أمنية مكثفة تأمينا للصلاة.

يذكر ان ثمانية تفجيرات هزت فنادق وكنائس في سريلانكا أثناء الاحتفال بقداس عيد الفصح. وحسب الشرطة قتل ما لا يقل عن 207 أشخاص، كما أفادت مصادر في مستشفيات عن إصابة المئات بجروح.

وتم فرض حظر التجول في البلاد وحجبت مواقع تواصل اجتماعي. كما ذكرت السلطات أنه تم القبض على ثمانية أشخاص لتورطهم في الهجمات التي استهدفت مسيحيي سريلانكا.

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