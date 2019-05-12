جنرال بولندي: المواجهة مع الجيران لا تخدم أوروبا

أكّد الرئيس السابق لجهاز مكافحة التجسس في ​بولندا​ الجنرال يانوش نوسيك، في مؤتمر نظمه صندوق Stratpoints، أن "انعدام ​الاتصالات​ مع ​روسيا​، لا يعتبر نجاحًا بالنسبة لبولندا بل هزيمة"، مشيرًا إلى أننا بحاجة إلى بناء العلاقات بطريقة أو بأخرى، لأن المواجهة لا تخدم الجيران ولا ​أوروبا​، ولا ​حلف شمال الأطلسي​". وأوضح الجنرال أن "روسيا جارة لبولندا وستبقى كذلك لاحقًا".

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