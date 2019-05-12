"سانا": وحدات الهندسة في الجيش ستقوم بتفجير ألغام وذخائر في معلولا والرحيبة

أفاد مصدر عسكري لوكالة "سانا" السورية بأن بعض وحدات الهندسة في ​الجيش​ ستقوم ب​تفجير​ ألغام وذخائر من مخلفات الإرهابيين في منطقتي ​معلولا​ والرحيبة ب​ريف دمشق​، بالإضافة إلى حي الإنذارات بمدينة حلب، بين الساعة التاسعة صباحًا والساعة الثانية من بعد الظهر.

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