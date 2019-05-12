"النجباء": مواقفنا ثابتة تجاه ثلاثي الشر المشؤوم أميركا وإسرائيل وبريطانيا

نفت "​حركة النجباء​"، "ما نشرته بعض وكالات الأخبار والقنوات الفضائية من تصريحات هي غير صادرة عن الحركة".

ولفتت في بيان، إلى "أنّنا نرجو من وسائل الإعلام توخّي المصداقيّة والدقّة في نقل الأخبار، وعدم نشر أخبار كاذبة ومفبركة غير صادرة عن الجهات المنقولة عنها"، مؤكّدةً أنّ "مواقف الحركة ثابتة ومعروفة تجاه ثلاثي الشر المشؤوم (​الولايات المتحدة الأميركية​ و​إسرائيل​ و​بريطانيا​) كما عبرّ عنها السيد الراحل محمد محمد صادق الصدر".