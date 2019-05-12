نفت "حركة النجباء"، "ما نشرته بعض وكالات الأخبار والقنوات الفضائية من تصريحات هي غير صادرة عن الحركة".
ولفتت في بيان، إلى "أنّنا نرجو من وسائل الإعلام توخّي المصداقيّة والدقّة في نقل الأخبار، وعدم نشر أخبار كاذبة ومفبركة غير صادرة عن الجهات المنقولة عنها"، مؤكّدةً أنّ "مواقف الحركة ثابتة ومعروفة تجاه ثلاثي الشر المشؤوم (الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل وبريطانيا) كما عبرّ عنها السيد الراحل محمد محمد صادق الصدر".
كانت هذه تفاصيل خبر "النجباء": مواقفنا ثابتة تجاه ثلاثي الشر المشؤوم أميركا وإسرائيل وبريطانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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