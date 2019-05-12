"جائزة الإنسانية" الفرنسية لحلاقين ألمان قدموا خدماتهم مجانا للمشردين

قلدت ​فرنسا​ "جائزة الإنسانية" لحلاقين ألمان، قدموا خدماتهم للمشردين مجانًا في العديد من الدول الأوروبية، في قصر ​لوكسمبورغ​ ب​باريس​.

وجرت مراسم التكريم في مقر ​مجلس الشيوخ الفرنسي​، إذ حصل مؤسسو المنظمة الخيرية "باربر أنجلز براذرهود" على جائزة الميدالية الذهبية، وهي أعلى وسام مقدم من اتحاد "جائزة فرنسا الكبرى للإنسانية".

ويذكر أن الاتحاد الفرنسي تأسس عام 1892، وهو يمنح سنويًا جوائز غير مالية للنساء والرجال، الذين يقدمون المساعدة المجانية للأشخاص المشردين.

وتجدر الإشارة إلى أن صاحب مبادرة إنشاء منظمة "باربر انجلز"، كلاوس نيدرماير أنشأ نيدرماير عام 2016، مع أربعة أشخاص يشاركونه الفكر نفسه مؤسسة "باربر أنجلز براذرهود - إخوان ملائكة الحلاقة" في ولاية بادن فورتمبورغ الألمانية، ومنذ ذلك التاريخ، انضم إلى هذه المنظمة أكثر من 300 حلاق من الجنسين غالبيتهم من ​ألمانيا​، وكذلك من ​النمسا​ و​سويسرا​ و​إسبانيا​ و​هولندا​.

وقد بلغ عدد الأشخاص الذين حلق أعضاء المؤسسة لهم شعرهم مجانًا نحو 40 ألف شخص في العديد من الأماكن في ​أوروبا​.