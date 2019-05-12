داعية مصري: ممنوع شتم "اسرائيل" بمعزل عن الموقف منها

دعا الداعية المصري خالد الجندي المسلمين خلال لقاء تلفزيوني له مع اثنين من علماء الأزهر عبر فضائية "DMC" المصرية، بـ"عدم توجيه الشتائم إلى كلمة إسرائيل لأنها في الأصل اسم نبي ولها مكانة خاصة في الإسلام"، مشيرًا إلى أن "على المسلمين في الأساس ألا يشتموا أحدًا".
ولفت الجندي إلى أن "كلمة إسرائيل في اللغة العربية تعني عبدالله، وقد أطلقت على النبي يعقوب بن إسحق"، موضحًا أن "النهي عن شتم الكلمة يأتي بمعزل عن الموقف من دولة إسرائيل"، مشددًا في الوقت نفسه على "حالة العداء معها حتى تعيد المسجد الأقصى في القدس".
من جهتها، احتفت صفحة "إسرائيل بالعربية" التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية برأي الداعية المصري، ووضعت مقطع مصور للداعية وهو يشرح فتواه، وكتبت تغريدة عبر صفحتها الرسمية على تويتر: "هل تعلم ان شتم إسرائيل محرم؟ جاء ذلك على لسان الشيخ خالد الجندي الداعية المصري المعروف عبر قناة DMC المصرية في حوار مع اثنين من علماء الأزهر".
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