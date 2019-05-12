نائب تونسي يتوعد رئيس الحكومة بالقتل رمياً بالرصاص إذا تم التوقيع على اتفاقية "الأليكا"

توعد نائب بالبرلمان التونسي فيصل التبّيني رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالقتل رميا بالرصاص بتهمة "الخيانة العظمى"، بسبب توقيع الأخير على اتفاقية اقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، في خطاب غير مألوف صدم التونسيين.
وأكّد رئيس حزب الفلاحين النائب فيصل التبّيني "إذا تمّ التوقيع على اتفاقية "الأليكا"، ووصلت إلى الحكم، فسيكون مآلك الإعدام رميا بالرصاص في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة على مرأى من كل التونسيين".
واعتبر التبّيني أن هذه الاتفاقية "استعمار جديد من الاتحاد الأوروبي، وفي حال التوقيع عليها فسيصبح التونسيون عبيداً"، داعياً "الفلاحين للثورة"، ومطالبًا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بـ"التدخل لمنع تمرير الاتفاقية".
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة التونسية وعلى رأسها يوسف الشاهد تواجه ضغوطًا كبيرة من قبل المجتمع المدني والأحزاب المعارضة، بهدف التراجع عن توقيع اتفاقية التبادل الحر والشامل والمعمق، المعروفة بـ"الأليكا" مع الاتحاد الأوروبي، بسبب عدم توازن القوى الإنتاجية بين تونس وأوروبا خاصة في قطاع الزراعة والخدمات.
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