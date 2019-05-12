إعلان حالة الطوارئ في ست مناطق بروسيا بسبب حرائق الغابات

أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية الغابات من الجو، إن حرائق الغابات التهمت 44 ألف هكتار من الأراضي في 18 إقليما، مضيفة أنه تم إطفاء 155 حريقا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن الهيئة قولها في بيان إن موسم الحرائق بدأ في 77 إقليما روسيا، وتم إعلان حالة الطوارئ في ست مناطق هي كورغان وترانس-بيكال وإيركوتيسك وكرانسوياريسك وتوفا وأنحاء من إقليم شيليابينسك.
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